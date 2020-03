Prostore von Team setzt auf virtuelle Realität

Anzeige

Das Warehouse-Management-System Prostore von Team (auf der Logimat in Halle 8, Stand B21) versteht sich als digitales Herz der Intralogistik. Dort laufen alle Fäden eines Lagers zusammen: digital, cloudbasiert und anwenderorientiert. Als neues Feature kommt der Einsatz von VR-Funktionen hinzu. Als besonderes Erlebnis bietet der Hersteller den Messebesuchern an, in ein virtuelles Lager einzutauchen und diese Erfahrung beim Kommissionieren selbst zu machen. Als Neuentwicklung ist das Prostore-Modul VR-Training zu sehen. Das Trainieren per Virtual Reality (VR) ermöglicht Mitarbeitern, sich Abläufe nicht nur theoretisch vor einer Systemeinführung anzueignen, sondern direkt praktisch zu erproben, durchzuführen und zu festigen. Durch die visuellen Erlebnisse lassen sich – auch für fremdsprachliche Mitarbeiter – nicht nur die Fehlerquoten, sondern ebenso Einarbeitungszeiten erheblich verringern. (sd)

Kontakt: Team GmbH, Paderborn

www.team-pb.de