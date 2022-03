Risikokapital: Weltweit 671 Milliarden Dollar investiert

Die weltweiten Risikokapitalinvestitionen sind im vergangenen Jahr auf ein neues Rekordniveau gestiegen. So wurden 2021 insgesamt 671 Milliarden Dollar in Start-ups gesteckt – das ist fast doppelt so viel Geld wie im Jahr zuvor (+ 93,5 %). Das zeigt der neue Venture Pulse von KPMG, für den regelmäßig die globalen Venture-Capital-Investitionen ausgewertet werden. Ein erheblicher Teil der Investitionen entfiel dabei erneut auf „Unicorns“.

Mit 19,6 Milliarden beziehungsweise 122,6 Milliarden Dollar ist auch die in Deutschland und Europa 2021 investierte Summe im Vergleich zum Vorjahr massiv gestiegen (+158 bzw. +128 %). Allein im 4. Quartal 2021 entstanden in sieben europäischen Ländern 17 neue Einhorn-Unternehmen, die unterschiedlichste Branchen repräsentieren – von Fintech über Healthtech bis hin zu Travel und HRtech. In Deutschland übten in den letzten drei Monaten des Jahres unterschiedlichste Anwendungen künstlicher Intelligenz einen großen Reiz auf Investoren aus, so das Beratungshaus. Begehrt waren auch die Bereiche Fintech und Delivery, wie die Kapitalerhöhung der Direktbank N26 (900 Millionen Dollar) und des Lieferdienstes Gorilla (rund 1 Milliarde Dollar) zeigen. Aber auch Themen wie Agtech und ESG standen laut Venture Pulse 2021 in Deutschland ganz oben auf der Liste der Investoren.

Die entscheidende Bedeutung von Talentgewinnung und Personalwesen hat zu einem deutlichen Anstieg der Investitionen in eine breite Palette von HR-Lösungen geführt. Diese reichen von KI-gestützten Rekrutierungstechnologien bis hin zu Lösungen für das Leistungsmanagement. Im vierten Quartal 2021 konnte so unter anderem der deutsche Anbieter von automatisierten Personal-Workflows Personiora 270 Millionen einsammeln. (ys)