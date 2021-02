Öffentliches Beschaffungsprojekt ausgezeichnet

Anzeige

Die Münchner Beratungsgesellschaft TWS Partners AG wurde für ihre Arbeit im öffentlichen Beschaffungswesen mit dem Procurement Excellence Award für das Public Procurement Project of the Year 2020 ausgezeichnet. Gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde National Health Service (NHS) und der Anwaltskanzlei Blake Morgan gehörte TWS Partners zu dem Team, das mit der Auszeichnung des Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) für das beste öffentliche Beschaffungs-Projekt geehrt wurde. Das Projekt nutzte spieltheoretische Konzepte, um die Ausrottung der oftmals tödlichen Hepatitis-C-Krankheit voranzubringen. Das Pionierprojekt trug dabei mittels eines innovativen Marktmechanismus dazu bei, dass Infizierte schneller gefunden und geheilt werden können. Der Ansatz definierte den Markt so, dass er den Bedürfnissen der Gesundheitsbehörde NHS gerecht wurde. In einem Lösungswettbewerb konkurrierten die Lieferanten der Pharmabranche nicht nur darum, wer die erforderlichen Medikamente bereitstellen würde, sondern auch darum, wer Maßnahmen zur Identifizierung von Hepatitis-C-Infizierten vorschlagen konnte. Mithilfe spieltheoretischer Anreizsysteme wurden die Lieferanten so zu Partnern bei der Ausrottung der Krankheit gemacht. (sd)

https://www.tws-partners.com/de