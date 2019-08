Kugelgewindetriebe und Linearführungen

Anzeige

Der Wälzlagerhersteller NSK zeigt auf der EMO eine neue Serie von Präzisions-Kugelgewindetrieben, bei denen eine besondere Oberflächenbehandlung den Verschleiß verringert, vor allem bei langsamen und kurzen Hüben. Möglich wird das durch die spezielle Textur der Oberfläche, die für eine verbesserte Ölfilmbildung sorgt. Die Baureihe eignet sich insbesondere für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, die hochpräzise Bearbeitungsprozesse ausführen. Ein weiteres Anwendungsbeispiel sind die Linearantriebe von Funkenerosionsanlagen. Auch für Schleifmaschinen ist diese Reihe geeignet.

Ein weiteres Highlight von NSK sind die austauschbaren Kugelgewindetriebe für Anwendungen wie etwa Pick-and-Place-Systeme. Schaft und Mutter können nach dem „Random Matching“-Prinzip frei kombiniert werden. Sie sind in Schaftdurchmessern von 15 bis 32 mm und mit Steigungen von 5 bis 20 mm in Genauigkeitsklasse C7 verfügbar und können optional mit einer K1-Schmiereinheit ausgerüstet werden.

In der Lineartechnik wird NSK die neue RA-Serie der Linear-Rollenführungen zeigen. Sie sind mit wirksamen V1-Abdichtungen und einer neuen unteren Abdichtung ausgestattet. Diese Führungen werden auf der EMO in Betrieb gezeigt – in einem Wasserbehälter.

NSK ist in Halle 7 an Stand B 34 zu finden.

25. August 2019