Sparen Platz und bleiben cool

SMC präsentiert auf der Metallbearbeitungsmesse Intec sein breites Portfolio leistungsstarker, effizienter und vernetzter Automatisierungslösungen. Dazu gehören neue, kompakte Kühl- und Temperiergeräte für 19-Zoll-Rahmen, Feldbusknoten mit drahtloser Slave-Anbindung, maßgeschneiderte Handling-Portalbaukästen und pneumatische Kompaktschlitten. Für das Arbeitsfeld der Laserbearbeitung, bei dem die Werkstücke gekühlt werden müssen, hat SMC die neuen wasser- oder luftgekühlten Kühl- und Temperiergeräte der Serie HRR entwickelt und zeigt sie jetzt in Leipzig. Den Angaben zufolge halten die Geräte Temperaturen zwischen 10 und 35 °C bis auf ± 0,1 °C präzise – und sind dabei besonders kompakt. Mit einer Höhe von nur 310 mm sparen sie gegenüber vergleichbaren Stand-alone-Geräten viel Platz und passen in 19-Zoll-Rahmen. So lassen sich mehrere Geräte problemlos auch in beengten Räumen unterbringen. Zudem befinden sich alle Zugänge der Kühl- und Temperiergeräte an der Vorderseite. Dadurch müssen sie nicht aus ihrem Rahmen ausgebaut werden, wenn der Partikelfilter getauscht oder das zirkulierende Umlaufmedium nachgefüllt wird – das spart zusätzlich Platz und Zeit.

15. Januar 2019