Zusammen im Home-Office

Ein digitaler Arbeitsplatz im Kontext von Microsoft 365 ermöglicht es Teams, von überall auf Dokumente zuzugreifen und in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Das bietet jetzt Indego, ein Unternehmen der Degussa Bank AG und von Prodyna Se. Das Start-up hat eine cloudbasierte Lösung entwickelt, die alle Anwendungen der digitalen Zusammenarbeit auf einer Plattform vereint, inklusive Intranet, Web-Content-Management mit Bilddatenbank und einem News-Feed in Kooperation mit Axel Springer. Da Microsoft 365 nahtlos integriert ist, sind die Daten in Indego in Echtzeit erreichbar. Zudem kann die Lösung durch Apps erweitert werden, etwa für die digitale Buchhaltung. (sd)