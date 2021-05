Luftreiniger Miele AirControl

Anzeige

Was leisten Luftreiniger mit HEPA-Filter in der Praxis? Vor allem mit Blick auf den Einsatz an Schulen wird die Frage diskutiert. Antworten liefert eine aktuelle Versuchsreihe, die das medizinische Hygieneinstitut Hybeta in Zusammenarbeit mit Miele durchgeführt hat. Dabei wurde die Wirksamkeit des mobilen Luftreinigers Miele AirControl mit der Modellbezeichnung PAC 1080 getestet. Die Ergebnisse zeigen, dass der Luftreiniger die Aerosolkonzentration kontinuierlich auf einem geringen Level hält. So steige bei geschlossenen Fenstern und ohne Einsatz des Miele AirControl die Aerosolkonzentration innerhalb von 45 Minuten um mehr als das Doppelte an (Faktor 2,5). Demgegenüber ließe sich die Konzentration bei eingeschaltetem Luftreiniger an allen vier Messpunkten nahezu konstant halten und läge im Ergebnis um das 3,6-Fache niedriger als ohne Einsatz des Luftreinigers. (kr/sd)

www.miele.de