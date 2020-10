Desinfektionssäule

Anzeige

Das Thema Hygiene hat aktuell einen hohen Stellenwert. Dass es jetzt schleunigst einfache und praktikable Möglichkeiten für die Hände- und Flächendesinfektion braucht, war Krieg schnell klar. Der Spezialist für Arbeitsplatzeinrichtungen in Büro und Betrieb entwickelte binnen kürzester Zeit eine neuartige Hygienestation.

Die Hygienestation CLEANSPOT kann flexibel eingesetzt werden. Der vielseitige Allrounder dient dabei nicht nur als Desinfektionsständer, an dem Desinfektionsmittelspender herstellerunabhängig positionierbar sind. Die Hygienestation ist an vier Seiten nutzbar. An der Säule kann vielfältiges modulares Zubehör (Memoboard, Reinigungstücher, Mundschutzmasken und verschiedene Hygieneartikel) steckbar angebracht werden. Ein schneller Ortswechsel ist dank Rollen möglich. Die Krieg Hygienestation CLEANSPOT ist aus pulverbeschichtetem Drei-Millimeter-Stahlblech gebaut. Eine solide Bodenplatte gewährleistet die Kippsicherheit. Die Hygienestation lässt sich jederzeit in der Höhe für Kinder und Rollstuhlfahrer einstellen. (sd)

www.krieg-online.de/hygienestation