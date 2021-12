Lackage-Warnsystem für alle Fälle

Mit dem SpillGuard brachte Denios im vergangenen Jahr das erste Leckage-Warnsystem für flüssige Gefahrstoffe auf den Markt. Nun hat Denios das Nachfolgemodell SpillGuard connect auf den Markt gebracht, die dank Narrowband IoT-Technologie in das Unternehmensnetzwerk eingebunden werden kann und damit die Gefahrstofflagerung ins digitale Zeitalter bringt. Das Leckage-Warnsystem sendet bei Kontakt mit flüssigen Gefahrstoffen neben einem optischen und akustischen Alarm auch eine Nachricht in Echtzeit auf ein Endgerät der Wahl. Anwender bekommen dadurch automatisch angezeigt, in welcher Auffangwanne eine Leckage entstanden ist und können schneller Maßnahmen einleiten. (sd)

www.denios.de

Hier finden Sie mehr über: