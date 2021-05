Getac entwickelt S410 weiter

Anzeige

Getac verkündet die Markteinführung der nächsten Generation seines S410 Notebooks, welches speziell für Fachkräfte der Fertigungs- und Automobilindustrie in anspruchsvollen Arbeitsumfeldern entwickelt wurde.

Schlüsselfeatures sind Intel Core i5/i7-Prozessoren der 11. Generation mit integrierter Intel-Iris-Xe-Grafik, standardmäßige PCIe NVMe SSD sowie Wechseldatenträger für den täglichen Workflow und grafikintensiver Arbeit.

Das S410 erlaubt eine Vielzahl von Eingabeoptionen: per Stift, Finger und mit Handschuhen. So ist es bestens geeignet für Einsätze in Werkstätten und Fertigungsanlagen.

Das Notebook ist Teil des Getac Select-Programms, das vorkonfigurierte (semi-)robuste Geräte, Software, Zubehör sowie professionellen Service zu einer Gesamtlösung kombiniert, sowohl für individuelle Anwendungen als auch Benutzergruppen. Als zentrale Softwaredienstprogramme stehen dem S410 außerdem Getac Driving Safety Utility und Getac Device Monitoring System (GDMS)1 zur Verfügung. (kr/sd)

