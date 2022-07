BME präsentiert Website-Relaunch und Logo-Rebrush

Der BME hat seinen Online-Auftritt im Mai runderneuert und in diesem Zusammenhang auch gleich sein Logo aufgefrischt. Die klare Botschaft lautet: Aufbruch in eine dynamische Zukunft!

Pünktlich zum Start in den Mai hat der BME einen komplett überarbeiteten Webauftritt präsentiert: www.bme.de hat nicht nur ein komplett neues Design und eine neue Farbgebung bekommen, die Website wurde auch neu strukturiert und deutlich verschlankt.

„Eine zeitgemäße Website muss vom Nutzer her gedacht werden. Die User Experience war daher Leitgedanke bei dieser Umstellung. Nicht jede Detailinformation muss sich auf einer neuen Website wiederfinden, gleichzeitig wollten wir aber natürlich sicherstellen, dass sich die verschiedenen Stakeholdergruppen des BME weiterhin bestmöglich damit identifizieren können“, sagt BME-Hauptgeschäftsführerin Dr. Helena Melnikov. „Ich hoffe, das ist uns gelungen.“ Neue, vereinfachte Menüstruktur, klarerer Aufbau, größere Bilder, übersichtlichere Beiträge: Schon nach wenigen Klicks wird klar, mit welchen Vorzügen der neue Webauftritt aufwartet. „Die vergangenen Relaunches der BME-Website fanden 2015 bzw. 2004 statt. So gesehen war der BME dieses Mal vier Jahre schneller“, sagt Helena Melnikov mit Augenzwinkern.

Aber damit nicht genug: Parallel zum Website-Relaunch hat der Einkäuferverband in den vergangenen Monaten auch an der Erneuerung seines Markenauftritts gearbeitet. „Starke Marken signalisieren Verlässlichkeit, Vertrauen und Kontinuität. Sie dürfen aber nicht verstauben, weswegen nach knapp 17 Jahren wieder einmal eine kleine Auffrischung fällig war“, so BME-Kommunikationschef Tobias Anslinger. Der letzte Logo-Rebrush datiert vom Sommer 2005.

Die vier Säulen des BME

Die Marke BME hat sich in den vergangenen 68 Jahren zu einer echten „Brand“ entwickelt. Sie steht für Seriosität und Unabhängigkeit in den vier Säulen des BME: Netzwerk, Weiterbildung, Fachinformationen und Services – daran wird sich natürlich auch künftig nichts ändern. „Unser neues Logo bricht nicht mit Vertrautem. Die Neuerungen haben eine zeitgemäße Prägung, gleichzeitig knüpfen wir bei den Farben des neuen Logos an unsere Traditionen an: Denn ganz früher war das BME-Logo mal grün. Nun verbinden wir blau und grün auf eine dynamische Weise“, sagt Kommunikationschef Anslinger.

„Uns ist wichtig, ein modernes und schlagkräftiges Gesamtbild des BME zu zeichnen, das klar für die Interessen und Themen des Einkaufs, der Supply Chain und der Logistik steht. Mit einem klaren Profil bringen wir unsere 10.000 PS als Verband auf die Straße“, sagt BME-Vorstandsvorsitzende Gundula Ullah in einer Gesamtwürdigung beider Projekte, die Teil einer Profilschärfung des BME und dem damit verbundenen, stärkeren Marktauftritt in der Öffentlichkeit sind – ein Ziel, das sich der aktuelle BME-Bundesvorstand für seine noch bis 2025 laufende Amtszeit gesetzt hat.