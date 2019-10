Beschaffungsmanagement. Erfolgreich einkaufen mit Power in Procurement.

Anzeige

Elmar Bräkling & Klaus Oidtmann, Springer Gabler, Wiesbaden, (2. Aufl.) 2019.

Softcover, 414 Seiten. 43,73 €. ISBN: 978-3658071189

Um sich auf den Weltmärkten erfolgreich positionieren zu können, agieren moderne Unternehmen in dynamischen Wertschöpfungsnetzwerken. Ihre Fähigkeit, unterschiedliche Kernkompetenzen zu verbinden und in Produktangebote mit Mehrwert integrieren zu können, macht sie im Wettbewerb stark.

Dem Beschaffungsmanagement kommt dabei in seiner Kernaufgabe – der Fremdversorgung des Unternehmens – eine Schlüsselrolle zu. Die Zeiten einer vorwiegend administrativen Abwicklungs- und Dienstleistungsfunktion sind vorbei. Vielmehr geht es im Rahmen der Digitalisierung darum, mit einem professionellen Beschaffungsmanagement die Potenziale der Weltmärkte für die eigene Wertschöpfung zu aktivieren. Auf

den Beschaffungsmärkten sind alle Voraussetzungen für das eigene Unternehmen zu schaffen, um aus Umsatz Gewinne zu generieren. Dieses Buch, nun in zweiter Auflage veröffentlicht, zeigt anhand zahlreicher Beispiele, wie Einkaufsorganisationen erfolgreich für einen starken Gewinnbeitrag gestaltet, operationalisiert und gesteuert werden können. Im Mittelpunkt steht dabei der „Power in Procurement“-Ansatz. Das Buch erklärt den Ansatz und gibt dem Leser die Instrumente zur Umsetzung im Unternehmen an die Hand, die ausführlich und übersichtlich beschrieben werden.

Prof. Dr. Elmar Bräkling lehrt ABWL, insbesondere Beschaffung und Logistik an der Hochschule Koblenz und ist geschäftsführender Gesellschafter der PIP-Power in Procurement GmbH. Klaus Oidtmann ist Referent im Wissenschaftsministerium Sachsen. (sd)

13. Oktober 2019