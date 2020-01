Anzeige

Capgemini hat den World Energy Markets Observatory (WEMO) veröffentlicht. Er zeigt, dass Emissionen und Energieverbrauch weltweit wachsen. Ohne mutigere Maßnahmen wird die Welt die Ziele des Pariser Abkommens nicht erreichen, so die Analyse von Capgemini. Die Treibhausgasemissionen stiegen um zwei Prozent. Die Treibhausgasemissionen sind 2018 in China um 2,3 Prozent, in Indien sogar um 6,4 Prozent gestiegen. Diese Steigerungen hängen mit dem Energieverbrauch zusammen, der 2018 weltweit um 2,3 Prozent gewachsen ist. Fast 75 Prozent dieses Wachstums entstammen dem Öl-, Gas- und Kohleverbrauch. Weltweit stieg der Kohleverbrauch um vier Prozent, mit einem deutlichen Wachstum bei der Kohleverstromung.

Die am schnellsten wachsenden Energiequellen blieben im Jahr 2018 die erneuerbaren Energien mit einem Wachstum von 14,5 Prozent weltweit. Sie werden zudem stetig günstiger, doch die Investitionen in saubere Energie sind rückläufig. In der ersten Jahreshälfte 2019 beliefen sie sich global auf 217,6 Mrd. US-Dollar – um ein Viertel weniger als im gleichen Zeitraum 2018. (sd/jw)

20. Januar 2020