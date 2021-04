Anzeige

Conrad Electronic führt jetzt auch die Überspannungsschutz- und Blitzstromableiter der Familie Varitector PU ZPA von Weidmüller im Angebot. Ausgelegt für dreiphasige Stromversorgungsnetze in Gebäuden, lassen sich die Geräte ohne Spezialwerkzeug direkt, einfach und schnell auf 40-mm-Sammelschienensysteme montieren. Installateure erfüllen damit laut Angaben die Vorgaben der Normen DIN VDE 0100-443 und -534, in denen der Überspannungsschutz eine verpflichtende Komponente der Energieversorgung jeder gewerblich und privat genutzten Immobilie ist. Ein optionaler Zusatzabgriff ermöglicht es, Geräte wie etwa ein Modem direkt anzuschließen, ohne das 40-mm-Sammelschienensystem zu erweitern. Die Module ermöglichen eine direkte Kontaktierung zur Sammelschiene mit separatem PE-Anschluss und kombinieren Typ-I- und Typ-II-Ableiter für Blitz- und Überspannungsschutz in einem Gerät. Die Statusanzeige ist dabei deutlich optisch sichtbar. Aufgrund der geringen Baubreite von 47 mm passen diPU-ZPA-Ableiter in Schaltschränke, in denen sich bereits zwei SLS-Schalter befinden. Verfügbar sind die Systeme in anwendungsgerechten Leistungsklassen von 7,5 und 12,5 kA Ableitstrom. Mit einer maximalen Dauerspannung von 300 V eignen sie sich für den Einsatz in den Netzformen TN-C, TN-C-S, TN-S und TT.

