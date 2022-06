Kits für die Werkzeugmaschine

Für die metallbearbeitende Fertigung bietet Schunk mit den neuen Applikations-Kits MTB laut eigenen Angaben einen komfortablen Einstieg in die automatisierte Maschinenbe- und -entladung mit Cobots. Die Universalgreifer und Kraftspanner sind auf den Einsatz in der spanabhebenden Bearbeitung vorkonfiguriert. Passende roboterspezifische Anschlusskits sollen eine unkomplizierte Inbetriebnahme und eine bis zu 50 Prozent schnellere Be- und Entladung ermöglichen. Die Kits eignen sich dank Features wie der abgedichteten Ventilbox oder einer Abblasdüse für Schmutz und Späne für den Einsatz in Werkzeugmaschinen. Auch digital baut Schunk seine Services aus. Den Anfang machte der im Frühjahr eingeführte FGR Fingerkonfigurator. Über das Tool können mit wenigen Klicks Greiferfinger geplant und bestellt werden. Als Messeüberraschung wird zur Automatica ein konfigurierbarer, pneumatischer Großhubgreifer vorgestellt. (ys)

Automatica, Halle A5, Stand 502

