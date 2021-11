Kleiner und leichter bei höherer Power

Wittenstein führt mit dem Planetengetriebe XP+ High Torque eine neue Premiumvariante im Portfolio. Laut Angaben soll es aktuell die höchste Drehmomentdichte und Verdrehsteifigkeit am Markt bieten. Neben der Performancesteigerung wurde auch ein platzsparendes Downsizing umgesetzt. So bietet die Neuheit bei vergleichbarer Baugröße 15 Prozent weniger Baulänge oder bei vergleichbarer Leistung 30 Prozent weniger Baulänge und 50 Prozet weniger Gewicht. Überdies ermöglicht das Getriebe mithilfe von Cynapse – einem integrierbaren Sensormodul mit Datenauswertelogik und der Kommunikationsschnittstelle IO-Link – eine Anbindung in digitalisierte Antriebsachsen und Maschinen. Vor allem Werkzeugmaschinen, Verpackungsanlagen sowie die automatisierte Handhabungstechnik und der Sondermaschinenbau würden von den Leistungsmerkmalen dieses neuen Getriebes profitieren. (dk)

www.wittenstein.de