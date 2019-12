Anzeige

Der Antriebs- und Lufttechnikspezialist EBM-Papst präsentiert auf der Fachmesse SPS in Nürnberg seine neueste Lüftergeneration. Der Kompaktlüfter der Baureihe Axiforce ist der Nachfolger der S-Force-Baureihe. Die jüngste Generation bringt gegenüber ihrer Vorgängerreihe laut Angaben mehr Leistung bei weniger Geräusch. Zum Einsatz kommen die Axiforce-Kompaktlüfter in Industrieanwendungen, beispielsweise für die Kühlung von Steuereinheiten in der Automatisierungstechnik oder zum Kühlen von 5G-Leistungsmodulen der mobilen Netzwerkinfrastruktur. Die Baureihe der neuen Axiforce-Lüfter startet mit der Baugröße 80 mm. (dk)

6. Dezember 2019

