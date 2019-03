Neu: BME-Fachgruppe „Einkauf in Universitäten und Hochschulen“

Anzeige

Der BME hat in seiner Sektion „Öffentliche Auftraggeber“ die neue Fachgruppe „Einkauf in Universitäten und Hochschulen“ gegründet.

Ziel der Fachgruppe ist es, die zunehmende Professionalisierung, die strategische Ausrichtung und die besonderen Anforderungen der öffentlichen Beschaffung in deutschen Hochschulen zu beleuchten. Dabei sollen geeignete Strategien entwickelt und Best Practice geschaffen werden. Der BME bietet als neutraler Verband eine exzellente Networking-Plattform für den Austausch. Themen für die am 2. April 2019 in der BME-Hauptgeschäftsstelle in Eschborn stattfindende Kick-Off-Veranstaltung sind unter anderem:

Geschäftsprozessoptimierung, Versorgungssicherheit

Qualifikation im Einkauf

Kommunikation mit Bedarfsträgern

Wirtschaftlichkeit /Lebenszykluskostenbetrachtung

Vergaberecht

IT-Lösungen für Beschaffungsprozesse

Herausforderungen durch die Hochschulwirtschaftsführung-Verordnung

Bisherige Teilnehmer der Fachgruppe sind unter anderem Vertreter von RWTH Aachen, Freie Universität Berlin, Universität zu Köln und Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Weitere Infos:

susanne.kurz@bme.de

29. März 2019