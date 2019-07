BME intern

Anzeige

Der BME hat zwei neue Mitglieder in den Bundesvorstand kooptiert: Tamara Braun, CPO des Softwareunternehmens SAP, verstärkt das oberste Entscheidungsgremium des BME genauso wie Dr. Klaus Staubitzer, Einkaufschef von Siemens. Beide Manager bringen langjährige Unternehmens- und Führungserfahrung mit.

Braun: „BME erstklassige Gemeinschaft“

Tamara Braun ist bereits seit 1993 in unterschiedlichen Funktionen für SAP tätig, seit April 2015 ist sie Chief Procurement Officer und Senior Vice President Global Procurement Organization. Zu ihrer Kooptierung in den Bundesvorstand sagt sie: „In Zeiten stark wachsender technologischer Business-Netzwerke ist es mir wichtig, durch mein persönliches Engagement die Netzwerke auf der menschlichen Basis zu pflegen. Damit möchte ich einen wichtigen Beitrag zur Förderung junger Talente leisten, praxisbezogene Themen des Procurement fördern, und Menschen mit einer großen Leidenschaft für den Einkauf unterstützen und verbinden. Der BME stellt für mich eine erstklassige Gemeinschaft da, deren Vereinssatzung genau dieses fördert und in den Vordergrund stellt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit allen Mitgliedern des BME die Zukunft der Beschaffung, Materialwirtschaft und des Einkaufs gestalten zu können.“

Staubitzer: „Digitalisierung und Internationalisierung einbringen“

Ähnliche Töne kommen aus München: „Der BME kann bereits seit den 1950er-Jahren mit seinem Netzwerk trumpfen. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit von Supply Chain Managern, Einkäufern und Logistikern schätze ich sehr. Zum Ausbau und zur Stärkung dieses traditionsreichen und innovativen Netzwerks trage ich sehr gern bei – vor allem indem ich Digitalisierung und Internationalisierung verstärkt einbringen werde“, so Klaus Staubitzer, der seit Mai 2013 CPO bei Siemens ist, dem Technologiekonzern aber bereits seit 1996 angehört.

Besonders liegt Staubitzer auch der Nachwuchs am Herzen: „Die Idee der 2006 gegründeten Young-Professionals-Initiative des BME finde ich sehr wichtig und ich stehe den talentierten Berufseinsteigern als Mentor beratend zur Seite“, ergänzt er.

12. Juli 2019