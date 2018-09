Maßstäbe setzen

Anzeige

Die empfindlichen und hochgenauen Koordinaten-Messmaschinen der Profitech IMT GmbH müssen ruhige Laufeigenschaften und genaue Achspositionierungen erreichen. Hierfür setzen die Saarbrücker auf langlebige Kugelgewindetriebe von Dr. Tretter. Im Servicefall stellt der Zulieferer eine schnelle Verfügbarkeit dieser mechanisch hochbelasteten Bauteile sicher.

Miss alles, was sich messen lässt, und mach alles messbar, was sich nicht messen lässt: Der Spruch stammt von dem griechischen Physiker, Mathematiker und Mechaniker Archimedes. Die Worte könnten aber genauso gut von Ralf Teuchert kommen. Messen ist die Leidenschaft des geschäftsführenden Gesellschafters der Profitech Industrielle Messtechnik (IMT) GmbH in Saarbrücken. Bei ihm und seinen 35 Mitarbeitern dreht sich im Arbeitsalltag alles um dieses Thema. „Wir übernehmen auftragsbezogen die optische, Multisensor- und taktile Messtechnik für kleine und mittelständische Firmen sowie große Konzerne aus der Elektronikindustrie, der Automobil-, Medizin- oder Raumfahrttechnik“, sagt Teuchert. Seine Mitarbeiter warten und kalibrieren zudem herstellerübergreifend die 3D-Koordinatenmessgeräte der internationalen Kunden von Profitech. Dazu stehen den Spezialisten in Saarbrücken ein zertifiziertes und akkreditiertes Prüf- und Kalibrierlabor sowie weitere Labore in Deutschland und Indien zur Verfügung.

„Neben unseren eigenen Messgeräten haben wir auch unterschiedliche Messgeräte namhafter Anbieter im Programm. Außerdem entwickeln und fertigen wir für die Multisensor-Messtechnologie gemeinsam mit und für Partnerunternehmen OEM-Systemkomponenten im High-End-Bereich“, beschreibt Teuchert. Dazu gehört die Mahr-Gruppe aus Göttingen – ein weltweit führender Hersteller von Längenmesstechnik, Form- und Oberflächenmessgeräten.

„Seit Jahren beraten und betreuen wir Mahr-Kunden weltweit“, berichtet Teuchert. „Und seit 2016 stellen wir basierend auf dem Multisensor-Konzept von Mahr die modular aufgebauten 3D-Koordinaten-Messmaschinen der Baureihe AIM (Advanced Industrial Multisensor) her.“ Das System eignet sich unter anderem für hochgenaue Bauteile aus der Elektronik- und Stanztechnik oder aus der Feinstmechanik.

Qualität und pünktliche Lieferung

In Saarbrücken fertigt Profitech die Hardware für die Elektronik und Sensorik und montiert hier auch die kompletten Anlagen. Für die Fertigung der einzelnen Maschinenkomponenten arbeitet der Spezialist mit verschiedenen versierten Produktionsbetrieben zusammen. Dazu kommt ein Netz ausgewählter Zulieferer. „Für jede Anlage verbauen wir die Komponenten mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis“, sagt Teuchert. „Wir erwarten aber nicht nur Topprodukte, sondern auch Liefertreue und eine hervorragende Beratung.“ Im besten Fall unterstützen die Zulieferer Profitech bei der Produktentwicklung mit ihrem Know-how. Zu diesen Partnern gehört Dr. Tretter aus dem schwäbischen Rechberghausen. Als Antriebs- und Führungseinheiten für die verschiedenen Achsen liefert der Hersteller und Importeur geschliffene Kugelgewindetriebe mit bearbeiteten Enden.

Schwingungsfreie und präzise

Führungssysteme

Der Kugelgewindetrieb wandelt eine Dreh- in eine Linearbewegung um. Er besteht aus einer Spindel, einer Mutter mit Kugelrückführsystem und Kugeln als Wälzelemente. „Im Gegensatz zu gerollten Spindeln sind die geschliffenen vorgespannt und damit spielfrei oder mit einem sehr geringen Spiel ausgeführt“, beschreibt Manuel Lauppe, Technischer Verkauf bei Dr. Tretter. Die Kugeln wälzen sich im Zwei-Punkt-Kontakt in den Laufbahnen der Spindel und der Mutter ab. „Die Vorspannung bewirkt ein günstiges Federungsverhalten“, erklärt Lauppe. Damit sind die unter Belastung auftretenden Verformungen zwischen Kugel und Laufbahn geringer als bei nicht vorgespannten Muttern. „Die Präzision und Langzeitstabilität dieser im Betrieb mechanisch belasteten Baugruppen spielt bei unserer Gesamtauslegung der Messmaschinen und bei ihrem Zusammenspiel mit Sensorik und Controller eine entscheidende Rolle“, beschreibt Thomas Hohmann, Serviceleiter bei Profitech.

In der Vergangenheit wurden bei Profitech gerollte Kugelgewindetriebe unterschiedlicher Hersteller verbaut. Darunter befanden sich Komponenten, die nicht der erforderlichen Qualität entsprachen und sich deutlich schneller verformten. Dadurch kam es zu Schwingungen in der Maschine, die sich negativ auf das Gleichlaufverhalten und damit auf die Positioniergenauigkeit der Achsen auswirken konnten. „Die genauen und langlebigen Kugelgewindetriebe von Dr. Tretter ermöglichen dagegen eine harmonische Abstimmung zwischen Antriebsrad- und Führungseinheiten in Verbindung mit einem ausgewogenen Echtzeit-Regelverhalten. Dies garantiert ruhigere Laufeigenschaften bei präziser Achspositionierung und hoher Verfahrgeschwindigkeit“, erklärt Hohmann.

Im Servicefall verfügbar

Aber auch die Verfügbarkeit dieser Produkte ist für den Maschinenbauer ein wichtiges Kriterium. „Wegen der hohen Standzeiten der Komponenten sind Präventivmaßnahmen in der Regel zwölf Monate im Voraus planbar“, betont der Profitech-Seriveleiter. „Fällt die Maschine jedoch aus, weil Serviceintervalle vernachlässigt wurden, kommt es auf eine schnelle und unmittelbare Reaktion an“, so Hohmann. Dr. Tretter fertigt für Profitech nicht selten Sonderabmessungen über Nacht. Bei den AIM-Multisensor-Messgeräten setzen die Spezialisten deshalb auf die logistischen und qualitativen Leistungen ihres Zulieferers. „Dies erlaubt uns, gegenüber unseren Kunden Garantien in Bezug auf Qualität und Verfügbarkeit abzugeben“, sagt Teuchert. Die Messtechniker vermeiden damit Produkt- und Gewährleistungsrisiken. Für einen mittelständischen Hersteller mit globaler Ausrichtung, der sich dazu noch einer harten Konkurrenz stellen muss, ist das wettbewerbsentscheidend.

Dr. Tretter Der Zulieferer Die Dr. Erich Tretter GmbH + Co. mit Sitz in Rechberghausen liefert seit 40 Jahren Maschinenelemente für alle Bereiche des Sondermaschinenbaus. Dazu gehören Linearsysteme, Kugelbuchsen, Wellen, Gewindetriebe, Kugelrollen oder Toleranzhülsen. Die Schwaben betreuen Anwender aus einer Hand – vom Erstkontakt, über die fachkundige Beratung bis zur kurzfristigen Lieferung – auch in geringen Stückzahlen. Für die Entwicklung des Unternehmens waren zwei Faktoren ausschlaggebend: die Fertigung hochwertiger Standardelemente und kundenspezifische Sonder-lösungen. Dr. Tretter beschäftigt rund

50 Mitarbeiter. Durch eigene Vertriebsberater, Handelsvertretungen und Vertriebspartner ist das Unternehmen weltweit präsent.

Ing., M.A. Pavla Janko, Marketingleiterin, Dr. Erich Tretter GmbH + Co.

19. September 2018