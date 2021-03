Agiler Einkauf in der Praxis umgesetzt

Anzeige

Wir müssen agil werden. Wer hat das angesichts der sich stetig verändernden Rahmenbedingungen und Innovationen nicht schon gehört? Aber auch wenn man bereit ist, sich neuen Methoden und Arbeitsweisen zu öffnen, bleibt die Frage: Was bedeutet Agilität im Einkauf? Wo und wie lassen sich die aus der IT stammenden Methoden im Einkauf übertragen? Das vorliegende Buch will bei dieser Problemstellung unterstützen und Anregungen geben. Dazu stellt der Autor Prof. Dr. Florian Kleemann von der Uni München die wichtigsten Methoden kurz vor und gibt einen Überblick über ihre Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Projektmanagement, Innovation sowie Führung. Die vielen konkreten Beispiele sollen vor allem dazu anregen, sich mit den Techniken auseinanderzusetzen und sie im eigenen Einkauf anzuwenden. Dabei verzichtet Kleemann auf detaillierte Erklärungen bzw. Schulungen der Methoden, sondern verweist hier auf Expertenschulungen, die Vor Ort zu leisten sind. Aber wer noch Argumente sucht, wie sich Agilität im Arbeitsumfeld Einkauf bewähren kann, wird in diesem „Essential“ vom Gabler Verlag schnell fündig. (sas)

Agiler Einkauf.

Mit Scrum, Design Thinking & Co. die Beschaffung verändern.

Florian C. Kleemann.

Gabler Verlag, Wiesbaden, 2020.

Softcover, 52 Seiten. 14,99 €.

ISBN: 978-3658319427