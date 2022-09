Nachhaltigkeit bei Events

Dieses Buch bietet einen grundlegenden Überblick zur Definition und Umsetzbarkeit von Nachhaltigkeit in der Eventbranche. Die Autoren, Experten und Praktiker aus der Branche, ermöglichen einen praxisnahen Einstieg in das Thema. Einer der Co-Autoren ist Stefan Lohmann, Experte für Live Entertainment und Nachhaltigkeit und Mit-Initiator der Initiative „16 Steps bis 2025 – Für eine klimaneutrale Veranstaltungswirtschaft“. Der Klimawandel zwingt zum Umdenken auch in der Eventbranche mit seinen vielfältigen Akteuren. Neue Konzepte und Handlungsweisen müssen definiert, erprobt und auf ihre Eignung getestet werden. Dabei geht es um ein tiefergehendes Verständnis, was Nachhaltigkeit für Messen, Kongresse und Events bedeutet. Ebenso wichtig ist die konkrete Umsetzung: Welche Methoden und Instrumente klimaschonender Handlungsweisen lassen sich für die Mice-Branche ableiten. Die AutorInnen dieses Buches beschreiben modellhaft einen Prozess des nachhaltigen ökologischen und ökonomischen Handelns. Viele Praxisbeispiele veranschaulichen, wie der Weg zum nachhaltigen Event aussehen kann.

Praxis-Guide für Nachhaltigkeit in der Eventbranche

Konzepte und Beispiele für Veranstaltungen mit ökologischer und ökonomischer Ausrichtung

Hrsg: Thorsten Knoll, Stefan Luppold

Springer Gabler, 2022.

Softcover, 349 Seiten, 49,99 €

ISBN: 978–3–658–36577–6