Supply Management Research. Aktuelle Forschungsergebnisse 2020. Bode, C., Bogaschewsky, R., Eßig, M., Lasch, R., Stölzle, W. (Hrsg.) SpringerGabler, Wiesbaden, 2020. Softcover, 277 Seiten. 49,99 €. ISBN 978-3658318987

Anzeige

Seit dreizehn Jahren bringt der BME die Buchreihe „Advanced Studies in Supply Management“ heraus. Das vorliegende Exemplar beinhaltet ausgewählte Beiträge des Wissenschaftlichen Symposiums „Supply Management“ des vergangenen Jahres. Wer also nicht dabei war, als die Experten Einblicke in ihre Forschungsarbeiten gaben, hat hier die Gelegenheit nachzulesen, mit welche aktuellen Themen sich die einkaufsnahe Wissenschaft beschäftigt. Elf Beiträge in deutscher und englischer Sprache beschäftigen sich mit vielfältigen Problemstellungen in Einkauf, Supply Chain Management und Logistik. Unterschieden wird dabei zwischen wissenschaftlichen und anwendungsorientierten Forschungsbeiträgen. Sehr interessant fand ich Dr. Christian Mandls „datengetriebene Ansätze zur Optimierung der Beschaffung und Lagerhaltung von Rohstoffen in volatilen Märkten“. Das Ziel dieser Arbeit ist es, Rohstoffeinkäufern unterstützende Tools an die Hand zu geben, die durch die „Kombination von mathematischen Optimierungsverfahren mit interpretierbaren Machine-Learning-Konzepten zu einer signifikanten Reduktion der Beschaffungskosten führen“ können.

Mit einem erstaunlicherweise bisher noch nicht beachteten Thema beschäftigt sich der Beitrag von Monika Dziuk, Dr. habil. Dr. Andreas H. Glas und Prof. Dr. Michael Essig: Die Nutzung von E-Marktplätzen im öffentlichen Sektor. Leider kann ich hier aus Platzgründen nur die beiden Artikel hervorheben.

Wer sich strategisch mit dem Thema Supply Management beschäftigt, sollte auch wissen, was die Forschung macht. Der vorliegende Band gibt einen Einblick. (sas)