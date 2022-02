Top-Manager im Nebel der Ungewissheit

Seit Anfang 2020 werden Unternehmen und Top-Manager einem ungeahnten Stresstest unterzogen. Wie sollte unser Führungspersonal mit der neuen, durch Ungewissheit und Nichtberechenbarkeit gekennzeichneten Situation umgehen und welche Kompetenzen sollte es für ein erfolgreiches Handeln entwickeln? Diesen weiterhin hochaktuellen Fragen geht der Ex-Journalist, heutige Hochschullehrer und Ratgeber von Top-Managern Klaus Schweinsberg nach.

Der Leser dieses handlichen und gut lesbaren Buches wird mit einem klug gewählten Zitat von Albert Camus empfangen: „Es hat auf der Welt genauso viele Pestepidemien gegeben wie Kriege. Und doch treffen Pest und Krieg die Menschen immer unvorbereitet.“ In der Tat: Unsere Unternehmenschefs (und im Endeffekt wir alle) waren auf die Wucht der Kollateralschäden der Pandemie im vergangenen Jahr überhaupt nicht vorbereitet. Unsere scheinbar so heile, schöne Welt wurde binnen kurzer Zeit kaputt gemacht. Ein Großteil unserer alles andere als resilient aufgestellten Unternehmen geriet in einen noch nie da gewesenen Stresstest.

Klaus Schweinsberg führt den Schock, den der Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr auslöste, augenzwinkernd auf das schon seit der Jahrtausendwende grassierende Continuous Reluctance of Noting Alerts(CORONA)-Syndrom zurück. Frühe Warnsignale, die es schon vor Jahren gegeben hat, seien unbeachtet geblieben. Im Jahre 2020 sei dann alles zusammengekommen: Gesundheitskrise, Konjunkturkrise, Strukturkrise und auch bei vielen Menschen eine hierdurch befeuerte Sinnkrise. Im Ergebnis dieses Krisenkonvolutes sei unseren Unternehmen die Planbarkeit oder gar Berechenbarkeit der Zukunft verloren gegangen. Damit täten sich die Managementsysteme sehr schwer. Allerdings gebe es statt Planbarkeit heute in großem Maße Gestaltbarkeit für anpackende, mutige und entscheidungsfreudige Unternehmerpersönlichkeiten.

Der Rückblick auf die letzten Monate zeigt, wie richtig diese These ist. Analysiert man das Profil der Unternehmer/Manager, die unsere Industrie mit Erfolg durch die Krise geführt haben, so wird deutlich, dass erfolgreiche Führungskräfte vor allem über eines verfügen: Ungewissheitskompetenz. Diese stellt Klaus Schweinsberg in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Damit gemeint ist die Fähigkeit, trotz unvollständiger Information beherzt und schnell zu entscheiden und dabei aus Fehlern rasch zu lernen. Der Autor verweist darauf, dass Ungewissheitskompetenz der entscheidende Erfolgsfaktor in der militärischen Führung, aber auch in der Notfallmedizin sei.

Hiervon könnten Top-Manager heute viel lernen und die Vorgehensweisen aufgreifen. Die Entwicklung der Fähigkeit, sich im dichten Nebel der Ungewissheit in die richtige Richtung zu bewegen, gehöre daher ganz nach oben auf die Management-Agenda in diesen turbulenten Zeiten. Damit allein sei es jedoch nicht getan: In Umbruchzeiten müssten entscheidungsfreudige Unternehmerpersönlichkeiten ihre Mitarbeiter mitnehmen, indem sie diesen die verfolgten Ziele und Veränderungen der Geschäftsmodelle klar und einfach kommunizieren. Das in Transformationsprozessen unbedingt erforderliche Vertrauen und Engagement der Mitarbeiter könnten Unternehmer und Top-Manager nur dann gewinnen, wenn sie die vom Buchautor schon seit Längerem propagierten Erfolgsfaktoren einer ethisch anständigen und authentischen Führung verinnerlichten und dementsprechend handelten. Ein Blick in die Unternehmensrealität zeigt, dass es an Letzterem leider zu oft fehlt. Ohne gute Führung bleibt die richtige Aufstellung unserer Unternehmen für die Post-Pandemie-Zeit Stückwerk. Die Lektüre des vorliegenden Buches ist kurzweilig und anregend.