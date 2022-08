Sieben Risiken für Geschäftsreisende

Geschäftsreiserisiken gehen weit über die mit der Pandemie verbundenen Gefahren hinaus. Zu diesem Ergebnis kommt der Travel Risk Outlook Report von BCD Travel. Der Bericht enthält Informationen, auf deren Basis Travel Manager und Einkäufer ihre Geschäftsreiseprogramme anpassen können.

Die Auseinandersetzung mit Geschäftsreiserisiken stellt besonders vor dem Hintergrund wieder ansteigender Geschäftsreisetätigkeit und weiter andauernder Unsicherheit eine unternehmerische Notwendigkeit dar. Für den Bericht hat BCD interne Statistiken seines Global Crisis Management (GCM) Teams und externe Quellen wie IATA, IPCC, WHO, Oxford Economics und das Weltwirtschaftsforum herangezogen. Das GCM-Team ist für die ständige Überwachung globaler Risiken und Vorfälle verantwortlich.

Potenzielle Risiken nehmen zu – von allen Seiten

Der Travel Risk Outlook Report beschreibt sieben Risikokategorien, die sich auf Geschäftsreisen auswirken können:

1. Wirtschaftliche Prognosen: Die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind möglicherweise die größte Herausforderung für Firmenreiseprogramme. Unternehmen stehen in Sachen Kosten und Reisebudgets unter Druck.

2. Extreme Wetterereignisse: Statistiken von BCD zeigen eine Zunahme von Reiseunterbrechungen durch Naturereignisse. Im Jahr 2020 stieg die Zahl der Zwischenfälle pro eine Million Flugpassagiere im Vergleich zum Vorjahr demnach um 82 Prozent. 2021 wurde ein weiterer Anstieg um 23 Prozent verzeichnet. Nach Angaben des Weltklimarats (IPCC) werden in den nächsten zwei Jahrzehnten unvermeidbare, vielfältige Klimagefahren auftreten.

3. Geopolitische Entwicklungen: Der Krieg in der Ukraine ist eine ernüchternde Erinnerung an die zerstörerische Kraft geopolitischer Risikofaktoren und deren rapides Eskalationspotenzial. Um die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten, ist ein umfassendes Programm für das Management von Reiserisiken von großer Wichtigkeit. Ferner müssen Unternehmen derartige Entwicklungen genau verfolgen.

4. Persönliches Risiko: Die Unvorhersehbarkeit von Entführungen oder Terroranschlägen macht das Lokalisieren von und die Kommunikation mit Geschäftsreisenden zur wichtigen Aufgabe von Travel Managern.

5. Cybersicherheit: Die schnelle Umstellung auf Homeoffice während der Pandemie erhöhte das Risiko von Cyberangriffen auf IT-Systeme. 2022 werden laut Gartner voraussichtlich 31 Prozent aller Beschäftigten weltweit in hybrider oder vollständiger Telearbeit tätig sein. Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass dieses Risiko weiterhin bestehen bleibt.

6. Gesundheitliche Risiken: Die Gefährdung durch Krankheiten wie Masern, Mumps und Röteln hat sich aufgrund von Impfskepsis sowie des vermehrten Einsatzes medizinischer Ressourcen zur Bewältigung der Pandemie erhöht. Darüber hinaus besteht die Sorge vor weiteren Covid-19-Mutationen oder anderen Zoonosen.

7. Neue Welt, neue Reiserisiken: Der Übergang zur Telearbeit verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten und reisen. Um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter geschützt sind, sollten Unternehmen von Travel Risk Management auf People Risk Management umstellen. Ferner sind der urbane Flugverkehr und die kommerzielle Raumfahrt keine reinen Gedankenspiele mehr.

„Geschäftsreisende sind einer größeren Bandbreite von Risiken ausgesetzt“, erklärt Jorge Mesa, Director of Global Crisis Management bei BCD Travel. „Unternehmen sollten sich mit diesen Risiken vertraut machen und dafür sorgen, dass ihre Reisenden sicher unterwegs sind. Das vor allem in den letzten zwei Jahren angeeignete Fachwissen von Travel Managern, Einkäufern und Security Managern war noch nie so wertvoll wie jetzt.“

Strukturelle Veränderungen von Reiserisiken

Während alltägliche Risiken wie Reiseunterbrechungen, Diebstahl oder verlorenes Gepäck bestehen bleiben, berichtet das GCM-Team, dass sich die Art der Reiserisiken in den letzten vier Jahren deutlich verändert hat.

Naturereignisse erweisen sich als störender, wobei extreme Wetterbedingungen, Erdbeben und Waldbrände 24 Prozent aller Vorfälle im Jahr 2021 ausgemacht haben (gegenüber 18 % im Jahr 2018).

Unruhen und Gewalttaten machten im vergangenen Jahr 20 Prozent aller risikobezogenen Ereignisse aus (15 % im Jahr 2018). Das zeigt, dass Risiken sich nicht allein auf die An- und Abreise beschränken. Reisende sind am Zielort ebenso gefährdet und benötigen daher während der gesamten Reise Unterstützung durch die zuständigen Teams.

Zwischenfälle im Zusammenhang mit Flugreisen gingen von einem Anteil von 29 Prozent im Jahr 2018 auf 20 Prozent im Jahr 2021 zurück. Das bedeutet jedoch nicht unbedingt weniger Flugunterbrechungen. In Anbetracht des Anstiegs der Zwischenfälle im Bahnverkehr (von 15 % im Jahr 2018 auf 20 % im Jahr 2021) könnte es sein, dass Reisende verstärkt alternative Verkehrsmittel genutzt haben oder schlicht weniger Reisen getätigt haben, die einen Flug erfordern.

„Nicht alle Unternehmen sind auf Geschäftsreisen in Länder angewiesen, in denen Entführungen oder geopolitische Unruhen ein erhöhtes Risiko darstellen“, so Mike Janssen, Global Chief Operating Officer und Chief Commercial Officer bei BCD. „Jedoch wächst weltweit die Anzahl unterschiedlicher Gefahren, die Firmen und ihre Belegschaft bedrohen. Die Recherchen unseres GCM Teams zeigen, dass es notwendig ist, jetzt zu handeln, und Risikomanagement-Strategien auf Reisemuster und Unternehmensziele anzupassen und anzuwenden.“ (ys)