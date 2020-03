Anzeige

Der Würth Industrie Service zeigt in Halle 1, Stand H31, Neuheiten im C-Teile-Management. Dazu gehört das Lagerinformationssystem CPSmiSELF, das in Verbindung mit der Plattform WIS-Portal ein ganzheitliches Datenmanagement ermöglicht. Nicht nur Würth-Artikel wie Schrauben, Scheiben, Muttern oder Schutzausrüstung sondern auch Würth-fremde Artikel können so in der vorhandenen Systemwelt verwaltet werden.

Am Lagerort in der Produktion wird Digitalisierung durch die Prototypen iDISPLAY, einem multifunktionalen Regaletikett, und iRackDisplay, einem digitalen Regalschild, Realität.

Innerhalb der Produktionsmittelversorgung erweitert eine neu entwickelte RFID-Palettenbox das Portfolio. Die „Palette“ scannt permanent ihre Umgebung und sucht nach neuen RFID-Tags für die Bedarfsübermittlung, die entsprechend platziert werden.

Im Bereich der indirekten Materialversorgung setzt Würth Industrie Service auf den Einsatz von Wiegetechnik. Der ORSYmat WGT basiert auf präzisen Wiegezellen, die das Gewicht der Produkte speichern und dadurch eine Artikelentnahme erkennen. (sd)

