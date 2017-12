Neues Online-Magazin für Chemietechnik

Anzeige

Reichelt Chemietechnik präsentiert sein neues Online-Magazin für Labor- und Chemietechnik. In diesem wöchentlich aktualisierten Ratgeber-Portal finden Sie zahlreiche informative Beiträge zu Themen rund um technische Werkstoffe, wissenschaftliche Phänomene, industrielle Einsatzbeispiele sowie wichtige Normen und Regularien.

Dabei steht die Information unserer Leser an erster Stelle: Mit unseren qualitativ hochwertigen, von Wissenschaftlern verfassten Artikeln wollen wir aufklären, informieren und gleichzeitig unterhalten. Denn die behandelten Themen sind nicht nur fachlich aufschlussreich, sondern auch interessant. So erfahren Sie unter anderem, was es mit „FDA-Konformität“ auf sich hat, welche Herausforderung es im Bereich der Lebensmittelindustrie zu bewältigen gibt oder wie sich das Phänomen der elektrostatischen Entladung, beispielsweise beim Berühren einer Türklinke, erklären lässt.

Sie erreichen das Magazin hier.

18. Dezember 2017