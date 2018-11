3. Lake Constance Supplier Dialogue: „Change is the new Normal“

Anzeige

„Change is the new Normal“ heißt das Motto des 3. Lake Constance Supplier Dialogue, der vom 26. bis 27. November in Friedrichshafen stattfindet. Die Fachveranstaltung wird 2018 gemeinsam von ZF Friedrichshafen, Rolls-Royce Power Systems sowie OC Oerlikon Management ausgerichtet.

Im Mittelpunkt des vom BME organisierten Erfahrungs- und Meinungsaustauschs stehen unter anderem folgende Schlüsselthemen:

Digitalization changes the mobility of tomorrow

Rolls-Royce Power Systems im Wandel: Vom Motorenhersteller hin zum Lösungsanbieter

Veränderungen beschleunigen: Wie Sie echtes, ungefiltertes und direktes Feedback von den Richtigen bekommen können

Digitales Value Management: Wie der proaktive Mittelstand den Wertbeitrag des Einkaufs und seines Lieferanten-Netzwerkes steuert

Nachhaltigkeit und Compliance von Lieferanten überwachen – skalierbar, digital, Social Media in Echtzeit

Supplier scouting using artificial intelligence – or how to make the supply chain of your competitor transparent

The digital metamorphosis: a gradual, complete evolution of an industrial technology powerhouse

Digital transformation at KUKA – from dirty-dull-dangerous to data-driven-decisions

AVAX – Zeitarbeit sicher vereinfachen

inorder – eine E-Procurement Lösung, so individuell wie selbst entwickelt

Risikomanagement im Einkauf – kartenbasierte Lösung zur Risikoidentifikation und -bewertung von Lieferantenstandorten: Naturgefahren, politische und finanzielle Risiken integrieren!

Digitalisierung in der Logistik – Chance oder Bedrohung

Manufacturing strategies based on Industry 4.0 – future of digitalization and smart manufacturing

Die Kunst des Entdeckens: Entwicklung neuer Materialien durch Smart Data Processing

Digitale Transformation in einem erfolgreichen Traditionsunternehmen – Tagebuch eines CDO

Change Management: Veränderung gestalten – der Mix macht den Unterschied

Kontinuierliche Selbsterneuerung – die zentrale Fähigkeit von Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung

Hacking für Manager oder IT-Security mal anders: ein Blick in den Giftschrank der IT

Investing in your future

Die Vorabendveranstaltung am 26. November 2018 wird wie im Vorjahr im exklusiven Ambiente des Dornier Museums stattfinden.

Weitere Infos:

anja.lange@bme.de

5. November 2018