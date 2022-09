Einkaufswissen auf den Punkt gebracht

Die Einkaufsprofis der Fachhochschule Kiel haben gemeinsam mit dem Bildungs- und Tagungszentrum Tannenfelde und erfahrenen Referenten auch für 2023 ein Weiterentwicklungsprogramm für Einkaufsmitarbeitern und -innen auf den Weg gebracht. Kompetenzen wie Lieferantenmanagement, E-Procurement, Risk Management und Verhandeln in schwierigen Zeiten sind dabei nur eine kleine Auswahl der angebotenen Einzelveranstaltungen. Erstmalig werden im Jahr 2023 auch komplette Lernpfade angeboten. Die Lernpfade, 7 an der Zahl, umfassen komplette Lerninhalte für Facheinkäufer und -innen in den Bereichen: Grundlagen, operativer und strategischer Einkauf, Global Sourcing, Lead Buyer, Supplier Manager und Verpackungseinkauf.

Anders als bei den meisten Schulungen werden die Teilnehmer in die Themen eingebunden, gecoacht und im Anschluss fachlich unterstützt: In drei interaktiven Einheiten erfahren die Teilnehmer zuerst das Wichtigste zum jeweiligen Thema, im nächsten Schritt haben sie die Möglichkeit, das Erlernte direkt in Ihrer betrieblichen Praxis zu erleben. In dieser Praxisphase werden die Teilnehmer von den erfahrenen Referenten begleitet. In einer abschließenden Einheit werden die Umsetzungserfolge reflektiert und gemeinsam Ideen für weitere Maßnahmen entwickelt.

www.3e-blended-learning.com