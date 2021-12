Reshape – Event für den Einkauf

Das Jahresevent von Amazon Business für BeschaffungsleiterInnen, geht in den USA am 9. März 2022 in die zweite Runde. Am 10. März feiert die Veranstaltung Premiere in Europa und Japan. Die kostenlose virtuelle Beschaffungsveranstaltung hat den Titel Reshape und startet in Deutschland am 10. März 2022 um 10 Uhr.

BranchenexpertInnen und EntscheiderInnen aus den Bereichen Einkauf und Supply Chain aus der Privatwirtschaft wie aus dem öffentlichen Sektor sowie aus Großkonzernen über Kleinunternehmen bis hin zu Start-ups kommen bei Reshape zusammen. Die BeschaffungsleiterInnen treffen sich bei dem virtuellen, kostenfreien Halbtagsevents, um Unternehmensziele wie etwa Kostensenkung, digitale Transformation und Corporate Social Responsibility (CSR) gemeinsam weiter voranzutreiben.

Die Veranstaltung umfasst neben Keynotes auch Vorträge zu verschiedenen Themen wie Leadership oder zu speziellen Produkten sowie Panels mit KundInnen und BranchenvertreterInnen. Führungskräfte von Amazon Business sind ebenso vertreten wie Fachleute aus verschiedenen Branchen wie etwa Einzelhandel und IT, dem produzierenden Gewerbe, Facility Services sowie dem öffentlichen Sektor.

Die Anmeldung ist ab sofort unter https://business.amazon.de/de/events/reshape möglich. Ausführliche Informationen zu Programm und RednerInnen stehen in Kürze ebenso online unter dem Link zur Verfügung.