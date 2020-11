Online-Termin

Anzeige

„Die Zukunft der Zerspanung“ – unter diesem Motto veranstaltet die Hoffmann Group ihre erste virtuelle Messe, die vom 10. bis 12. November 2020 stattfindet. Es gibt verschiedene Messestände, an denen Berater der Hoffmann Group in persönlichen Chats Fragen beantworten. Als Highlights präsentiert die Hoffmann Group den Tieflochbohrer GARANT Master Steel DEEP sowie die digitale Werkzeugverwaltung Connected Manufacturing. Darüber hinaus werden an allen Tagen Webinare angeboten. Anmeldungen sind unter http://ho7.eu/virtuellemesse möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. (sd)