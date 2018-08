Worldwide-Portfolio in Nordamerika ausgebaut

Anzeige

Erstmals in ihrer 70-jährigen Geschichte wird die Deutsche Messe eine Veranstaltung unter der Marke Hannover Messe außerhalb Deutschlands veranstalten. Die Hannover Messe USA findet vom 10. bis 15.9.2018 parallel zur International Manufacturing Technology Show IMTS in Chicago statt. Diese Kombination bildet die größte Veranstaltung für Fertigungstechnologien in Nordamerika, für die bereits 115.000 Besucher angemeldet sind.

Laut Veranstalter folgt die 12.000 m² große Hannover Messe USA dem bekannten Format und wird sich aus drei Sonderschauen und vier Ausstellungsbereichen zusammensetzen. Die „IAMD Integrated Automation, Motion & Drives USA“ zeigt Produkte und Services, die den Herstellungsprozess effizienter und zuverlässiger machen. Die „ComVac USA“ thematisiert Druckluft- und Vakuumtechnik , während es auf der „Industrial Supply USA“ um Lieferanten und Smart Factory geht. Thema der „Surface Technology USA“ ist Oberflächentechnik. Zu den mehr als 500 Ausstellern gehören zum Beispiel SAP, Fraunhofer, Wittenstein, Festo, Rittal und Mitsubishi. Ein Networking-Programm sowie zwei Konferenzen runden das Programm ab.

7. August 2018