RFID-System

Anzeige

Dass Industrie 4.0 ganz einfach funktionieren kann, zeigen die Partner Still GmbH und Würth Industrie Service GmbH & Co. KG. Für die nahtlose Versorgung mit Produktionsmaterialien ist bei Still künftig der iPLACER, ein autarkes RFID-Modul, im Einsatz. Der iPLACER ist ein handliches, batteriebetriebenes Modul mit integrierter Lese-Sendereinheit und durch seine kompakte Form einfach anzubringen. Er ist direkt am Lagerort auf dem obersten Fachboden des Kanban-Regals montiert. Die Leerbehälter werden auf der dafür vorgesehenen Schiene platziert und durch das Vorbeiführen mithilfe des am Behälter angebrachten RFID-Tags durch den iPLACER erfasst. Die Übertragung in das Warenwirtschaftssystem der Würth Industrie Service erfolgt automatisiert und die Nachbestellung der Artikel wird digital ausgelöst. Im nächsten Belieferungszyklus werden die Teile dann an den vorgesehenen Lagerplatz verräumt. (sd)

www.wuerth-industrie.com