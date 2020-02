Logistik-Management-System

Anzeige

An das Smart Logistics System von Timocom sind insgesamt 246 Telematikanbieter angeschlossen. In nur einem System können Nutzer Telematikdaten mit ihren Partnern austauschen, aufwendige Mehreingaben vermeiden und Sendungen zeitsparend verfolgen.

Dank der Smart API „Transportaufträge“ erreichen Auftraggeber mit ihren Aufträgen mehr als 43.000 potenzielle Geschäftspartner. Und das über die Benutzeroberfläche ihrer eigenen Logistiksoftware, die mit dem Timocom-System verbunden ist. So können Unternehmen aus der eigenen Logistiksoftware heraus Aufträge versenden und empfangen. Bereits heute sind fünf TMS-Anbieter an das Smart Logistics System angebunden: Doll + Leiber, Lavid Software, Transdata, C-Informationssysteme und Logistiqo. So werden Transportprozesse nachhaltig digitalisiert. (sd)

Timocom ist von 10. bis 12. März auf der Logimat in Halle 4, Stand D71 zu finden.

Kontakt: Timocom GmbH, Erkrath

www.timocom.de

2. Februar 2020