Maschinen live unter Span

Fräsen und Fräs-Drehen, additive Fertigung, Automation, digitale Lösungen, Services: An fünf Messetagen können Fachbesucher das Portfolio der Chiron Group kennenlernen. Seine Kompetenz beim Fräsen und Fräs-Drehen demonstriert der Maschinenbauer auf der AMB mit drei Bearbeitungszentren.

Zum einen den Doppelspindler DZ 22 W five axis zur Fertigung komplexer Bauteile für Automotive und Aerospace. Außerdem eine kompakte Plug-and-play-Kombination aus dem Bearbeitungszentrum Micro5 und dem Handlingsystem Feed5 zur automatisierten Mikrobearbeitung. Und drittens die neue MT 715 two+ mit integriertem Werkstückhandling für multifunktionales Komplettbearbeiten von der Stange – auch in mannlosen Schichten.

Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen die digitalen Systeme des Softwareportfolios Smartline. Spezialisten aus dem Bereich additive Fertigung informieren über das Laserauftragschweißen mit dem 3D-Metalldrucker AM Cube. Im „Chiron Group Cinema“ finden zweimal täglich Live-Schaltungen nach Tuttlingen statt, um weitere Fertigungszentren in Aktion zu sehen. (ys)

AMB 2022, Halle 10, Stand A41