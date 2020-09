Klemmverbinder:Schnittstelle mit beliebig vielen Freiheitsgraden

Anzeige

Otto Ganter hat sein Programm bei Rohr-Klemmverbindern um Monitorhalterungen und Rastschlitten erweitert. Die Halterungen GN 197 samt Vesa-Adapterplatten stellen eine Verbindung zum bereits bestehenden Portfolio dar. Der Vesa-Standard zur Monitoranbindung definiert den Einsatz von Touchscreens, Panels, Displays sowie Monitoren an Produktionsmaschinen. Ganter nutzt diesen Standard für eine zweckmäßige Schnittstelle in Form der neuen Monitorhalterung. Diese lässt sich dank eines Verbindungszapfens je nach Anbausituation ganz einfach an allen Rohrklemmverbindern befestigen. In Kombination mit Dreh- oder Flanschgelenken ergeben sich daher beliebig viele Freiheitsgrade und Verstellmöglichkeiten, betont der Anbieter. Und mit den Rastschlitten, die auf Kreuz- oder Flansch-Rohrklemmverbinder basieren, hat Ganter eine neue Gattung von Formatverstellungen ins Produktprogramm aufgenommen. Mit ihnen lassen sich wiederkehrende Positionen auf einem Vierkantrohr einfach und schnell mittels eines beweglichen Schlittens anfahren. Der Rastschlitten stoppt dabei an den gewünschten Stellen, indem ein Rast- oder Arretierbolzen beziehungsweise federndes Druckstück in den vorhergesehenen Bohrungen einrastet. Das variable Verbindungselement ermöglicht ein schnelles und fehlerfreies Verstellen und wird vor allem bei Maschinen eingesetzt, die individuell festgelegte Positionen benötigen. Die passenden Bohrbilder auf den dazugehörigen Rohren können Kunden per Servicenorm ebenfalls direkt von Otto Ganter beziehen. (dk)