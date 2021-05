Anzeige

Platten für jede Anwendung passgenau per Online-Konfigurator auswählen: Kunden von Reiff Technische Produkte können mit dem digitalen Tool Gummi-, Kunststoff- und Lärmschutzplatten individuell am Computer zuschneiden und bestellen. Der Anbieter hat die einfach zu bedienende Software nun um neue Funktionen erweitert. Im Kunststoffbereich kann jetzt noch vielseitiger konfiguriert werden. So lassen sich mehrere millimetergenaue Bohrungen zu einer Platte hinzufügen. Zudem kann der Kunde zwischen zylindrischer Senkung oder Kegelsenkung auswählen und die Bohrungen mit entsprechenden Gewinden ergänzen. Zudem lassen sich die Standardformen Rechteck, Kreis und Dreieck für den Zuschnitt nutzen und die Ecken noch gezielter bearbeiten. Im Gummi-, Kunststoff- und Lärmschutzbereich erleichtert eine zusätzliche 3D-Ansicht die Planung und Entscheidungsfindung für die richtige Platte. In nur drei Schritten ist die Bestellung abgeschlossen: Per Mausklick wählt der Kunde Material und Dicke der Platte, schneidet diese am Bildschirm zu und sendet den Auftrag ab. Kunden finden detaillierte Informationen zu Haupteigenschaften und Einsatzgebieten der Platten und können ihre Zuschnitte sowohl nach Maßangabe gestalten als auch nach eigener technischer Zeichnung, die dann individuell im Konfigurator hochgeladen wird. (dk)

www.konfigurator.reiff-tp.com