Kaiser + Kraft erweitert Sortiment auf über 100.000 Produkte

Der Stuttgarter B2B-Versandhändler Kaiser + Kraft hat sein Sortiment in den Bereichen Betriebs-, Lager- und Büroausstattung um mehr als 30.000 auf über 100.000 Artikel erweitert. Der Bereich Betrieb ist der größte im Sortiment und reicht von der Leiter über Waschraumausstattung bis hin zu Werkbänken. Der Transportbereich bietet vor allem Hub- und Hebegeräte sowie Räder, Rollen und Artikel zur Fördertechnik. Komplett neu aufgenommene Produktgruppen sind beispielsweise Hand- und Elektrowerkzeuge, Artikel für die Persönliche Schutzausrüstung sowie Produkte für das Kabel- und Spulenhandling sowie deren Lagerung. Auch die Bereiche Hygiene und Reinigung warten mit neuen Artikeln auf. Das gesamte Sortiment bietet Kaiser + Kraft sowohl im Webshop als auch in einem neuen Katalog auf 1046 Seiten an. Dieser liefert alle wichtigen Produktinformationen auf einen Blick: Vorteile, Labels, Produkt und Anwendungsbilder sowie weitere interessante Informationen rund um das Thema Betriebs-, Lager- und Büroausstattung. (dk)

