Mehr Durchblick und Ergonomie am Arbeitsplatz

Ob an Packplätzen, in der Feinmontage oder an Prüfarbeitsplätzen: Die optimale Ausleuchtung ist Voraussetzung für präzises, ermüdungsarmes Arbeiten. Dies erfüllt Bosch Rexroth mit der Systemleuchte SL LED Basic, die eine sehr hohe Lichtausbeute bei geringem Energieverbrauch bietet. Die neuen Produktvarianten ermöglichen nicht nur eine flexible Montage für individuelle ergonomische Arbeitsplätze, sondern bieten auch eine energieeffiziente und wirtschaftliche Lösung. Dank der DIM-Box, die mehrere Leuchten mit Strom versorgen kann, sind die Leuchten extrem kompakt. Das modulare Baukastenprinzip ermöglicht wirtschaftlich sowohl sogenannte Tri-Light-Aufbauten als auch eine gesamte Linienausleuchtung, da mit nur einer DIM-Box mehrere Leuchten betrieben werden können. Neben der Versorgung mehrerer Geräte vereint die DIM-Box zudem die „Dimm-to-Off“-Funktion mit der Stromzufuhr – Verkabelungsaufwand und Steckdosenleisten können damit entfallen. (dk)

