Virtuelle Expo der Intec/Z connect

Anzeige

Die Intec/Z connect 2021 bietet der Metallbearbeitungs- und Zulieferindustrie vom 2. bis 3. März eine effiziente Plattform für den Austausch in der Branche auch in schwierigen Zeiten. Ein wichtiger Bestandteil der digitalen Veranstaltung ist der Ausstellungsbereich Expo, wo die Besucher Einblick in die aktuellen Entwicklungen der Aussteller erhalten können.

In der Expo, dem virtuellen Ausstellungsbereich der Intec/Z connect 2021, präsentieren sich rund 50 Aussteller mit ihren interaktiven Produkt- und Dienstleistungsinformationen. Digital dabei sind unter anderem Iscar, Keyence, Meyer Drehtechnik, Niles-Simmons-Hegenscheidt, SolidCAM, Trumpf Laser- und Systemtechnik, VemaSinnovativ mit einer Gemeinschaftsbeteiligung mit weiteren Partnern und die Wirtschaftsförderung Sachsen. Auch die Chiron Group, Paul Horn, Profiroll Technologies und weitere Unternehmen nehmen an dem digitalen Event teil.

Die Aussteller bieten mit Live-Sessions direkt aus ihren Unternehmen die Möglichkeit zum Produkterlebnis in Echt-Zeit und Austausch per Videoschalte. Zudem können Besucher mit den Ausstellern über den Chat in der Expo kommunizieren. An beiden Tagen des virtuellen Events stehen auch Vorträge von ausstellenden Unternehmen im Praxisforum Aussteller auf dem Programm.

