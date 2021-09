BME-Masterclass in Mannheim

Das Einsparpotenzial in mittelständischen Einkaufsabteilungen wird bei weitem nicht ausgeschöpft und liegt nach Experteneinschätzung im zweistelligen Milliardenbereich. Dies zeigt, dass auch die wertschöpfende Rolle des Einkaufs noch nicht ausreichend wahrgenommen wird. Der Einkauf sollte in mittelständischen Unternehmen gerade in Zeiten der Pandemie eine Schlüsselrolle einnehmen. Unterbrochene Lieferketten stellen Risikomanagement, Versorgungs- und Prozesssicherheit in den Mittelpunkt, offenbaren aber gleichzeitig den Aufholbedarf beim Einsatz neuer Technologien und Services.

Vor diesem Hintergrund treibt der BME seine Mittelstandsinitiative in Form passgenauer Angebote und Leistungen weiter voran. Der BME bietet speziell Einkäufern aus mittelständischen Unternehmen – die BME-Definition von Mittelstand umfasst Unternehmen mit maximal 1000 Mitarbeitern – eine Plattform zum Best-Practice-Austausch, Benchmark und Networking an.

Im Rahmen der BME-Masterclass „Einkauf im Mittelstand“ werden die Teilnehmer vom 4. bis 5. Oktober 2021 in Mannheim diskutieren, wie der mittelständische Einkauf trotz widriger Umstände das Überleben seines Unternehmens sichern kann. Die Referenten verfügen über langjährige Einkaufserfahrung in klein- und mittelständischen Unternehmen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Selbstverständlich wird die Schulung unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen durchgeführt.

Was ist das Besondere an der BME-Masterclass?

Eine BME-Masterclass ist eine zweitägige Veranstaltung mit einem fachlichen Leiter, der die Teilnehmergruppe interaktiv und praxisorientiert durch das Thema führt. Ergänzend gibt es mindestens zwei Praxisreferenten, die ihre Erfahrungswerte authentisch mit der Teilnehmergruppe teilen.

Weitere Infos/Anmeldung:

E-Mail: pascal.dumontduvoitel@bme.de