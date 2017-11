Fachbuch „Supply Management Research 2017“ erschienen

Anzeige

Der BME hat in Kooperation mit dem Springer Gabler-Verlag, Wiesbaden, das Fachbuch „Supply Management Research – Aktuelle Forschungsergebnisse 2017“ veröffentlicht. Die Publikation ist der zehnte Band aus der vom BME herausgegebenen Buchreihe „Advanced Studies in Supply Management“ und beinhaltet Beiträge des 10. Wissenschaftlichen Symposiums des BME (6.-7. März 2017, Mannheim) in deutscher und englischer Sprache. Autoren sind Wissenschaftler aus Einkauf, Supply Chain Management und Logistik. Der BME fördert damit die wissenschaftliche Auseinandersetzung auf dem Sektor „Supply Management“ und den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis.

Auf 221 Seiten stehen u.a. folgende Themen im Fokus:

A Theoretical and Practical Contribution to Supply Chain Robustness

Die dynamische Beschaffungsfähigkeit von Kontraktlogistikunternehmen

Complexity Management Approach for Resource Planning in

Variant-rich Product Development

Optimal Regional Distribution Center Location of Technology Companies in Eastern Europe: A Quantitative and Qualitative Perspective

Industry 4.0 and its Impact on Reshoring Decisions of German Manufacturing Enterprises

Zur Manipulationsanfälligkeit der Einkaufserfolgsmessung: Hintergründe, Problemfelder und Gegenmaßnahmen

3. November 2017