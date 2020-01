Anzeige

Das Dispositions- und Telematik-System Bluelogico von Tachoeasy ist ein Fuhrpark-Management-Produkt. Nun bietet Tachoeasy seinen Kunden die Möglichkeit, Bluelocio mit einer neuen Software-Oberfläche zu nutzen. Sie besitzt eine optimierte Struktur und erlaubt einen schnelleren Zugriff auf alle Funktionen.

So ist es für den Disponenten einfacher, komplexe und verschiedene Vorgänge der Fuhrpark-Steuerung zu überblicken.

Die neue Oberfläche überzeugt mit einer klaren Raumaufteilung und einer ansprechenden Ansicht. Sie setzt sich in der Standardansicht aus einer Navigatorspalte mit Funktionsmodulen, einer Fahrzeugliste und Live-Fahrzeugdaten sowie einer Karte mit den geografischen Positionen zusammen. Die Bereiche können einzeln ausgedockt und nach Belieben platziert werden. Diese Darstellung erlaubt es dem Disponenten, alle Funktionen auch synchronisiert über mehrere Bildschirme zu sehen. Zusätzlich informiert Bluelogico den Nutzer über Pop-up-Nachrichten jederzeit darüber, was passiert. Die neue Software-Oberfläche bietet auch den Direktzugriff auf das TEOS-Informationssystem. Diese mit allen Software-Modulen verknüpfte künstliche Intelligenz übersetzt gestellte Fragen in technische Abfragen und stellt sinnvolle Zusammenhänge her. Darauf wird verständlich geantwortet – per Sprachausgabe, per Text oder mit einer visuellen Darstellung. (jw/sd)

1. Januar 2020