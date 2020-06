Process-Mining mithilfe von KI

Anzeige

Celonis, Spezialist für KI-gestützte Process Mining und Process Excellence Software, hat die neue Generation seiner Plattform vorgestellt. Damit können Kunden und Partner speziell auf ihre Ziele ausgerichtete Operational Apps entwickeln.

Die ersten Operational Apps, die auf der Celonis-Plattform geschaffen wurden, sind darauf ausgelegt, reibungslose Abläufe in der Kreditorenbuchhaltung und im Materialmanagement in der Supply Chain zu ermöglichen – zwei der entscheidenden Bereiche in jedem Unternehmen. Beide Apps sind ab sofort verfügbar. Die Operational Apps kombinieren den Process-Mining-Ansatz von Celonis mit KI sowie Automatisierung und stellen den Bezug zum Geschäftskontext her. So können Reibungsverluste in den Prozessen aufgedeckt und intelligente Maßnahmen ergriffen werden, um die Geschäftsabläufe zu optimieren.

Kunden haben auch die Möglichkeit, auf Basis der KI-gestützten Plattform von Celonis eigene Operational Apps zu entwickeln. (sd)

