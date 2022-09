Flatface-Schraubkupplung für anspruchsvolle Anwendungen

Als Full-Liner für Komponenten hydraulischer Leitungssysteme hat Stauff den Anspruch, für jeden Anwendungsfall die Lösung zu bieten, mit der die Kundenanforderungen auch vor dem Hintergrund technischer Weiterentwicklungen optimal erfüllt werden. Dazu hat das Unternehmen eine neue Baureihe von flachdichtenden Schraubkupplungen für die Hydraulik entwickelt. Auf der Fachmesse Bauma wird die Serie QRC-FG erstmals vorgestellt.

Abgeflachte Frontfläche von Kupplungsstecker und -muffe, schraubbare Verbindung: Das sind die beiden wesentlichen Kennzeichen der neuen flachdichtenden Stauff-Schraubkupplung mit der Bezeichnung QRC-FG.

Schrauben statt Stecken

Aus diesen beiden Merkmalen ergeben sich schon Hinweise auf das Einsatzprofil dieser Kupplungsbaureihe, die mit Blick auf die Mobilhydraulik entwickelt wurde. Eine Schraubverbindung bietet eine größere Kontaktfläche zwischen Kupplungsstecker und Kupplungsmuffe. Daraus resultiert eine gleichmäßige Verteilung aller anstehenden Kräfte und eine bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen wie Vibrationen und Druckspitzen. Außerdem treten bei den Komponenten von Schraubverbindungen weniger Abnutzungserscheinungen auf als bei Steckkupplungen. Und: Insbesondere bei größeren Nennweiten erfordert das Verbinden der Leitungen weniger Kraftaufwand. Zudem ist die Kraft, die aufgebracht werden muss, besser definiert als bei steckbaren Systemen und kann durch den möglichen Einsatz von Werkzeugen für den Anwender auf ein Minimum reduziert werden.

Verschmutzungen vermeiden

Damit ist klar: Die QRC-FG eignet sich für „Heavy duty“-Anwendungen in der Hydraulik. Die glatte Oberfläche signalisiert, dass einerseits Tropfmengen minimiert werden sollen und – in der umgekehrten Richtung – der Eintrag von Verschmutzungen und Luft ins Hydrauliksystem vermieden werden soll. Das Konzept ist also ideal für Außeneinsätze, d.h. in der Mobilhydraulik, in einer unter Umständen stark verschmutzen Umgebung.

Einsatzfall: Abbruchbagger

In dieses Anwendungsprofil passen viele Baumaschinen, aber auch Landmaschinen und diverse Bauarten von Mobilkranen. Ein typisches Einsatzbeispiel sind Bagger, die bei Abbrucharbeiten zum Einsatz kommen. Sie zeichnen sich u. a. durch mehrteilige Baggerarme aus, die große Arbeitshöhen und Reichweiten ermöglichen. Diese Arme sind modular ausgeführt, d.h. mit dem Fortschritt des Rückbaus wird die erforderliche Arbeitshöhe geringer und einzelne Baggerarmmodule können entfernt werden. Hier und ebenso in ähnlichen Anwendungsfällen werden die Flatface-Schraubkupplungen vom Typ QRC-FG zum Einsatz kommen. Für Extremanwendungen im Heavy-duty-Bereich steht als Alternative die Baureihe QRS-PS zur Verfügung.

Mit dem Vorgängermodell QRC-FT, das 2012 erstmals vorgestellt wurde, hatte Stauff eine gute Position in diesem (Nischen-)Markt. Allerdings wünschten die Anwender zunehmend eine beidseitige Kuppelbarkeit unter Restdruck, die QRC-FT konnte aber nur steckerseitig unter einem Druck bis 250 bar gekuppelt werden. Damit war schon ein Entwicklungsziel definiert. Zugleich konnten die Entwickler durch gezielte konstruktive Detailarbeit einen deutlich höheren Durchfluss erreichen. Die Kupplungskräfte sind gering – das war ein weiteres Entwicklungsziel. Und was den Korrosionsschutz betrifft, erreicht die für Stauff-Kupplungen typische und bewährte Zink-Nickel-Beschichtung ein deutlich höheres Niveau als Wettbewerbsprodukte.

Farbcodierung und API-Zertifizierung

Viele Anwender von Stauff-Hydraulikkupplungen schätzen die Farbcodierung, die die Verwechslung der Leitungen beim Verbinden nahezu ausschließt. Sie wird auch für die QRS-FG angeboten. Außerdem sind die bisher verfügbaren Baugrößen gemäß API und EUB (Kanada) zertifiziert. Die Zertifizierung bezieht sich auf die Freigabe für Anwendungen in den „Blowout Preventern“ von Tiefbohranlagen. Die Spezifikationen erfordern hier, dass die Schraubkupplungen in einem Prüfstand bei 700° C mindestens fünf Minuten lang einem spezifischen Nenndruck von 345 bar ohne Druckverlust oder Leckage standhalten. Diese Prüfung wird oft als „Feuersicherheit“ für hydraulische Kupplungen bezeichnet.

Svenja Küch Produktmanagerin Schnellverschlusskupplungen, Stauff Deutschland, Werdohl