Werkzeugausgabe übernimmt Verwaltung und Beschaffung

Die Hagl GmbH ist in der Metallverarbeitung für den Karossiere- und Komponentenbau tätig. Damit die Werkzeuge in der Produktion und Frästechnik jederzeit vorrätig und einsatzbereit sind, setzt das Unternehmen auf Ausgabeautomaten von Hahn+Kolb.

Lange Laufwege und aufwendige Bestellvorgänge waren das zentrale Problem der Firma Hagl aus Attenkirchen. Bei dem Metallverarbeiter für den Karosserie- und Komponentenbau sind verschiedene Elektro- und Zerspanungswerkzeuge sowie PSA-Artikel im täglichen Einsatz. Doch diese waren nicht immer dort, wo sie gebraucht wurden. Das hatte zur Folge, dass Produkte mehrfach angeschafft wurden oder erst zeitaufwändig gesucht werden mussten, was beides letztendlich Kosten verursachte. Auch der Bestellprozess nahm für den Einkauf, die Mitarbeitenden und Vorgesetzten viel Zeit in Anspruch, da er bisher händisch durchgeführt wurde. „Diese Vorgehensweise war für alle Beteiligten einfach mühsam und nicht mehr zeitgemäß, deshalb beschlossen wir etwas zu verändern,“ erklärt Dominik Nocker, Abteilungsleiter für Fräs- und Drehtechnik bei Hagl.

Zentrale Werkzeugausgabe, Verwaltung und Beschaffung

Bereits seit 2009 arbeitet die Hagl GmbH mit dem Werkzeugdienstleister Hahn+Kolb zusammen und bezieht über diesen eine Vielzahl an Produkten, darunter Fräswerkzeug und Schleifmittel, Sägebänder und Bohrer sowie Schutzhandschuhe und Batterien. „Wir haben uns natürlich sehr gefreut als von Hagl die Anfrage für die Ausgabeautomaten bei uns eintraf und gerne zwei auf ihre Bedürfnisse abgestimmte HK-Maten zusammengestellt,“ berichtet David Weber, Leiter E-Business Systeme Außendienst bei Hahn+Kolb. Der Ausgabeschrank soll sich besonders für verschiedenartige Arbeitsmaterialien eignen, da sich die Größe und Anzahl der Fächer vorab individuell konfigurieren lässt. Zum Gebrauch können die einzelnen Werkzeuge jederzeit entnommen und direkt im System verbucht werden. Die Laufwege bei Hagl wurden dadurch optimiert, dass ein großer Ausgabeautomat für Elektrowerkzeuge sowie PSA-Artikel mit insgesamt acht Modulen in der Produktion implementiert wurde. Der andere Automat umfasst drei Module und steht in der Frästechnik. Er enthält klassische Zerspanungswerkzeuge und Tools zur Qualitätssicherung – dadurch sind die Artikel zentral an ihrem Einsatzort gelagert und für die Mitarbeitenden verfügbar.

„Wir haben verschiedene Anbieter verglichen und uns letztendlich für den HK-Mat aus zwei Gründen entschieden: Er hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und ist auch mit Produkten anderer Hersteller kompatibel, das ist für uns sehr wichtig,“ betont Nocker. Auch das Problem der unregelmäßigen Nachbestellung wurde mit der Anschaffung der beiden HK-Mat gelöst: Die Ausgabeautomaten ordnen nicht nur Leihartikel einem Mitarbeitenden via Chip zu und versehen die Buchung mit einer entsprechenden Leihfrist, sondern ermöglichen auch einen automatischen Bestellvorgang. Gehen Verbrauchsartikel zur Neige können diese direkt und ohne weiteres Zutun nachbestellt werden. Ein Portal erfasst sowohl die Leihfristen als auch die ausgelösten Bestellungen und der Vorgesetzte kann sich jederzeit ein individuelles Protokoll generieren. Die Software zeigt außerdem an, bei welchen Mess- und Prüfmitteln das Prüfdatum erreicht ist. Weiterhin ermittelt sie die Häufigkeit der Entnahme bei den Messmitteln. So kann der Kalibrierzeitraum entsprechend ihrem Einsatz angepasst werden.

Zufriedene Mitarbeitende und mehr Flexibilität für die Zukunft

„Der interne Prozess hat sich bei uns stark vereinfacht und auch die Mitarbeitenden sind froh, da sie jetzt immer genau wissen, wo das benötigte Werkzeug zu finden ist“, zeigt sich Nocker zufrieden und er ergänzt: „Auch der ganze Projektverlauf hat optimal geklappt. Die Monteure haben alles angeschlossen und Hahn+Kolb hat sehr flexibel reagiert als sich herausstellte, dass wir doch mehr Module benötigen als ursprünglich geplant.“

Der HK-Mat ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, beispielsweise als Spiral-, Schubladen- und Rotationsautomat oder auch mit Wiegezellen. „Ein weiterer Vorteil unserer Ausgabeautomaten ist definitiv, dass sie durch den modularen Aufbau ständig erweitert und auf die jeweiligen Anforderungen angepasst werden können. Damit ist der HK-Mat eine gute Basis in die automatisierte Werkzeugverwaltung, mit viel Spielraum für weitere Entwicklungen,“ resümiert Weber abschließend. (ys)

