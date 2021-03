Der Erste seiner Art

Anzeige

Tiny-House-Besitzer, Sabbatical-Nehmer und Minimalisten sind wahrhaft kein Trend des 21. Jahrhunderts, auch wenn es so anmuten mag, als hätten sie unsere Kultur erst in den letzten Jahren erobert. Beweisen tut dies der Klassiker „Walden“ des amerikanischen Schriftstellers Henry D. Thoreau, der 1854 erstmals erschien. Darin wettert Thoreau gegen den Kapitalismus, die Sklaverei und darüber, wie sehr weltlicher Besitz belastet. Folgerichtig beschloss der Schriftsteller, sich selbst eine kleine Waldhütte am See zu zimmern und lebte dort, wohl, um sein Argument zu beweisen, zwei Jahre lang. Er schaffte es dabei, seine jährlichen Ausgaben so sehr zu beschränken, dass er sie in sechs Wochen als einfacher Lohnarbeiter bezahlen konnte. Dieser Versuch würde heutzutage wahrscheinlich scheitern. Aber dennoch formuliert Thoreau in diesem Werk Gedanken, die den Grundstein des konsumkritischen Minimalismus und der naturnahen Lebensweise bilden, die heute so hoch gelobt werden. Nur tut er es sehr viel wortgewandter und argumentationsreicher als seine kontemporären Erben. Die im Manesse-Verlag erschienene Neuausgabe ist dazu noch handlich und hübsch gestaltet. Ein Buch, das jedermann gut beim nächsten Waldspaziergang begleiten kann. (sd)

Walden oder Leben im Wald

Thoreau, Henry David. Manesse Verlag, München, 2020. Hardcover, 608 Seiten.

25,00 €. ISBN: 978-3717525080