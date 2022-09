Rahmenplan

„Schmutziges Verhalten muss teurer werden, und das entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Dann spüren wir auch in den Preisen bei jedem Einkauf, bei jeder Reise und bei jeder größeren Anschaffung, welche Entscheidung mehr oder weniger klimafreundlich ist. Gutes Gewissen und günstige Preise fallen zusammen.“ Solaranlagen können wirtschaftlich sinnvoll sein, nicht aber klimapolitisch. Der Bezug von Ökostrom bewirkt keinen CO2-Rückgang, weniger Autofahren hingegen schon. Der Präsident des ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim Achim Wambach lichtet das undurchsichtige Gewirr klimapolitischer Einzelmaßnahmen und gibt seinen LeserInnen das Handwerkszeug, um zu bewerten, was dem Klima wirklich nützt. Der Volkswirt macht deutlich, dass wir den Klimaschutz umstellen müssen: Wir brauchen weniger moralische Appelle an den Einzelnen und das schlechte Gewissen, dafür bessere politische Rahmenbedingungen und mehr Vertrauen in Märkte, die dazu führen, dass sich Klimaschutz wirtschaftlich lohnt. „Klima muss sich lohnen“ bringt den Aufbruch in die sozial-ökologische Marktwirtschaft auf den Punkt.

Klima muss sich lohnen

Ökonomische Vernunft für ein gutes Gewissen. Achim Wambach

Herder Verlag, Freiburg, 2022

Klappenbroschur, 160 Seiten, 16 €

ISBN: 978–3–451–39358–7