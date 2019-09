So überzeugen Sie eine Katze – und dann den Rest der Welt: Rhetorik für das Leben ohne Kratzer.

Anzeige

Jay Heinrichs. DuMont, Köln, 2019.

Hardcover, 158 Seiten. € 18,00. ISBN: 978-3832183790

Rhetoriklehrbücher gibt es viele, haben aber seit dem Untergang des römischen Reiches ein bisschen an ihrer dialektischen Schlagkraft und ihrer Anmut verloren. Jay Heinrichs legt mit diesem kleinen Büchlein dagegen einen Ratgeber vor, der sich selbst nicht ganz ernst nimmt: Heinrichs erklärt rhetorische Grundideen anhand von Diskussionen mit seinen (und anderen) Katzen. Er beschreibt unter anderem, dass in einer Diskussion Schuldzuweisungen wenig sinnvoll sind und man stattdessen zukunftsgewandt an Lösungsvorschlägen arbeiten muss, wie man seine Körpersprache richtig einsetzt und wie man richtig reagiert, wenn der Gegner emotional wird. Heinrichs erfindet die Rhetorik sicher nicht neu, aber das Buch ist eine nette, leichte und charmante Lektüre für Zwischendurch – und nicht nur für Katzenliebhaber geeignet. Jay Heinrichs war als Journalist und Verleger tätig, bevor er sich ganz dem Thema Rhetorik verschrieb. (sd)

