Think Outside the Frame: Wie Sie durch Framing Wirklichkeit erzeugen. 82 smarte Denkstrategien für Marken, Medien und Politik.

Anzeige

Mario Pricken. Econ in Ullstein Buchverlage, 2019.

Hardcover, 208 Seiten. € 29,90. ISBN: 978-3430210201

Der Einkäufer ist auch immer Verhandler – und es ist es seine Aufgabe, den Verhandlungen einen günstigen Rahmen zu geben. Wie das funktionieren kann, zeigt Mario Pricken in seinem bilderreichen Coffeetable-Buch „Think outside the frame“. Framing ist die Kunst, den Blick auf unsere subjektive Wirklichkeit mithilfe von gewissen Rahmen zu verändern, um so das Gegenüber zu einer emotionalen Reaktion, oder im besten Falle zu einem Umdenken zu bringen. Einsatzbereiche sind Unternehmenskommunikation, Politik und Werbung. In diesem Buch werden verschiedenste solcher Methoden grafisch ansprechend aufgearbeitet und kurz und knackig anhand von Beispielen erklärt. Es ist sicher nicht das „erste“ Praxisbuch dieser Art, aber ein sehr schönes Exemplar.

Pricken zählt zu den international gefragtesten Experten, wenn es um die Themen Kreativität und Ideenmanagement geht. (sd)

26. November 2019